Известная певица Ясмин Леви приглашает на свой первый сольный концерт в Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Известная певица Ясмин Леви в видеообращении приглашает на свой первый сольный концерт в Баку, который пройдет во Дворце Гейдара Алиева 10 декабря в 20.00, сообщает Trend Life. Концерт организован 33Event.

Ясмин Леви – обладательница уникального голоса, завоевавшая сердца слушателей по всему миру, известна исполнением традиционных сефардских песен на ладино и собственных композиций на испанском языке, с использованием элементов фламенко в акустическом сопровождении народных и современных инструментов.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн https://iticket.az/events/concerts/yasmin-levy/97690

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