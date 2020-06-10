Из-за несоблюдения режима карантина не можем выходить на сцену, проводить свадьбы... - заслуженный артист Азизага Азизов

БАКУ/Trend Life/ - Все неукоснительно обязаны соблюдать законы государства, в котором живут, и с большим уважением относиться к органам правопорядка и к труду врачей, которые заботятся о нас в любое время года, в любую погоду, в любых условиях, сказал сегодня Trend Life ведущий актер Азербайджанского государственного академического музыкального театра, заслуженный артист Азизага Азизов.

"В эти дни, в такую жару, рискуя здоровьем, полицейские стоят на страже нашей безопасности. Наши врачи ведут героическую борьбу с коронавирусом. Независимо от личности, каждый должен соблюдать закон, карантинный режим, думать о настоящем и будущем страны, проявлять настоящий патриотизм в действиях, а не на словах", – отметил Азизага Азизов.

По словам актера, в то время как государство принимает все меры для предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции, безответственные и недисциплинированные люди способствуют ухудшению ситуации.

"Посмотрите, что творится в мире из-за коронавируса и сравните с Азербайджаном, который является одной из лучших стран в мире в борьбе с пандемией. Это надо по достоинству ценить и не делать так, чтобы все усилия государства, врачей, всех структур пропали даром. На протяжении трех месяцев мы вынуждены находиться дома. Для творческого человека, который играет в театре, снимается в сериалах и кино, участвует в различных проектах – это очень тяжело. Люди не могут уезжать на отдых, проводить свадьбы и различные мероприятия, даже нормально хоронить родных. Я пользуюсь общественным транспортом и вижу, как полицейские регулярно контролируют ситуацию и требуют носить маски. Сколько можно говорить? Какими еще словами донести до таких людей опасность этой болезни? А когда делаешь, замечание таким людям, в основном молодежи, они ведут себя неподобающе. Что творится? Почему не носите маски? Уверяю вас, если бы все соблюдали карантин, то давно бы коронавируса не было в нашей стране. Ведь ежедневные показатели зараженных упали до 30-40, а за последние недели перевалили 300-ю отметку. Почему? Из-за этих безответственных и недисциплинированных людей! Именно из-за них вынужденно ужесточается карантин, чтобы пандемия широко не распространилась в стране. Призываю всех беречь своих близких и родных, свою страну, следовать законам государства!", - добавил Азизов.

(Автор: Вугар Иманов)