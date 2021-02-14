У тебя родился сын! История любви Джамала и Фатимы - памяти шехидов Карабахской войны (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская писательница Нармина Мамедзаде для Trend Life представляет цикл материалов, посвященных памяти шехидов второй Карабахской войны под названием "Интервью, которого не было…". Светлая память шехидам! Вечная слава героям!

Этот материал посвящен Исмаилову Джамалу...

Здравствуй, Джамал.

Здравствуйте, Нармина ханум.

Лучше, Нармина. У нас не такая большая разница в возрасте.

Хорошо (улыбается).

Джамал, ты всегда хотел стать военным?

Сколько себя помню (улыбается).

Вообще, что означает быть военным. Лично для тебя.

Это необъяснимое чувство. Совершенно иная жизнь. Служить Родине не каждому дано.

Почему ты так думаешь?

Потому что если служишь Родине, то любовь к ней должна быть превыше всего остального. А для семейного человека это весьма сложно. Когда-нибудь настаёт момент выбора.

Джамал, давай поговорим о твоей семье. Как вы познакомились с Фатимой?

Вообще-то мы родственники, но друг друга не видели, не общались. Когда Фатима поступала в институт и должна была поехать сдавать экзамены тогда мы и пообщались в первый раз (смеётся).

Расскажи, как это было.

Она ехала сдавать экзамен, а я предложил поехать с ней. Но Фатима отказалась. Тогда я поехал следом за ней. Приехали одновременно. Я даже сказал, что, мол слишком ты гордая (смеётся).

Я думаю она стеснялась.

Я тоже так думаю, но она очень гордая и смелая девушка. Я тогда понял, что никогда её не отпущу...

Красивая история... Джамал, у тебя две дочери, но, насколько мне известно, ты хотел третью?

Да, есть такое. У меня две красавицы дочки, я всегда хотел третью, чтобы попасть в рай. Так у нас говорят.

А вышло несколько иначе?

Да, Фатима была в положении ещё до войны и когда мы пошли к врачу узнать пол ребёнка. Я предупредил девочек, что если будет дочь, то мы пойдём отмечать в ресторан.

Но врач сказал, что будет сын!

Да (смеётся).

В ресторан не пошли?

Пошли конечно! Отметили моего будущего сыночка (улыбается).

Джамал, я слышала ты любишь читать стихи, особенно, если они в аудио варианте и их можно послушать.

Да, очень. Вы ведь тоже пишите? Жаль, что не слышал. Я где слышал красивые стихи, посылал их Фатиме. Ей тоже очень нравилось.

Романтик!

Да, есть такое (улыбается). Правда в нашу с ней первую встречу я прочитал ей довольно грустные стихи...

Почему?

Не знаю даже. Стихи были о разлуке, о смерти... Так получилось, а может я хотел этим сказать, что жизнь с военным довольно сложная, чтобы она была готова...

Ты что-то предчувствовал?

Может быть... Я по возможности всегда проводил все своё свободное время с семьей. Читал девочкам книги, водил гулять. Мы много проводили время в прогулках.

Во время войны часто звонил Фатиме?

Да, старался чаще звонить. Она ведь была в положении, я не хотел её расстраивать. В основном говорил, что на учениях (улыбается).

Она верила?

Не знаю... Один раз не вышло. Погиб мой близкий друг, Камиль Ширинов... Погиб у меня на руках... Фатима знала, когда я ей позвонил. Знаете, я обещал Камилю, что его дети отныне будут моими, а слово своё не сдержал...

Я хорошо знаю Захру, супругу Камиля, мы общаемся.

Фатиму мою тоже одну не оставляйте, пожалуйста. Я раньше думал, что хочу третью дочь, а потом понял, что у меня уже было три дочери... Видимо, поэтому мне посчастливилось стать шехидом...

Джамал, двенадцатое февраля я звонила Фатиме, чтобы узнать, как она. У тебя родился сын!

Я знаю... Я все чувствовал (улыбается).

Ты знаешь, когда Фатиме рассказали о тебе, то они передали, что нашли возле тебя рацию, которая была открыта. Последними словами было её имя...

По другому и быть не могло, ведь Фатима моя первая и вечная любовь (улыбается).

Чтобы ты хотел ей передать?

Передайте Фатиме, чтобы первым долгом за собой хорошо смотрела, а потом и за детьми. Меня нет рядом, чтобы застегивать им обувь, выходя из дома. Я их избаловал (смеётся). Я их очень сильно люблю.

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