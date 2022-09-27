В Баку представлен спектакль "Добрая весть" о героях Карабахской войны (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку представлен спектакль "Добрая весть" о героях второй Карабахской, победоносной 44-дневной Отечественной войны, организованный Турецкой академией творчества и Бакинским центром молодежи, посвященный Дню памяти-27 сентября, сообщает Trend Life.

Среди гостей были семьи шехидов и ветеранов Карабахской войны. На открытии прозвучал гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни во имя свободы и независимости страны. Выступившие директор Бакинского центра молодежи Наргиз Бабаева, руководитель Турецкой академии творчества Эрхан Уфак, представители общественных организаций подчеркнули, что контрнаступление 27 сентября 2020 года доблестной армии по главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, приведшее через 44 дня - 8 ноября к полному разгрому армянских оккупантов и восстановлению территориальной целостности страны, навсегда вписано в славную летопись страны.

Герои второй Карабахской войны поделились воспоминаниями, разделили горечь утраты боевых товарищей с матерями шехидов.

В 44-дневной Отечественной войне героическая армия в единстве с народом вновь показали силу и дух Азербайджана. Этому был посвящен спектакль, в котором сыграли молодые актеры. Любовь близких и родных, отцов и матерей, провожающих сыновей на защиту Отчизны, ожидающих их с доброй вестью – Победой, стало основным лейтмотивом спектакля.