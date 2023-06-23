АМИ Trend и Turkic.World отмечены благодарственными дипломами за вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Узбекистаном (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Fairmont Baku состоялось мероприятие, посвященное Дню печати и работников СМИ Узбекистана и церемонии награждения представителей прессы Азербайджана, вносящих вклад в развитие узбекско-азербайджанских отношений, сообщает Trend Life.

Среди СМИ и представителей этой сферы были отмечены АМИ Trend и Turkic.World, заместитель директора АМИ Trend Руфиз Хафизоглу, глава Английской службы новостей Марьяна Ахмедова и глава Департамента культуры Вугар Иманов.

На открытии посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов подчеркнул значимость этого события, приходящегося на год 100-летия общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Профессиональный праздник работников СМИ Узбекистана ежегодно празднуется 27 июня. В этом году он отмечается уже в 30-й раз. Однако в действительности эта знаменательная дата имеет более длительную историю. Так, 27 июня 1906 года вышел в свет первый номер первой газеты на узбекском языке «Тараккий» («Прогресс»), оставивший яркий след в истории прессы страны.

"Поэтому мы можем смело говорить, что сегодня мы празднуем 117 годовщину зарождения узбекской прессы. Хочу отметить, что, как и в Азербайджане, на сегодняшний день узбекская пресса занимает важную роль в продвижении государственной политики, информировании местной и международной общественности о важных событиях и фактах, а также широкомасштабных реформах, реализуемых во всех сферах жизнедеятельности нашей страны. Отрадно, что благодаря политике реформ и открытости, реализуемой Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, за последние 6 лет в нашей стране сформирована эффективная законодательная база, обеспечивающая реализацию принципов свободы слова и права граждан на информацию, провозглашенных Конституцией Республики Узбекистан, динамичное и свободное развитие информационной сферы", – сказал глава дипмиссии.

Сегодня в Узбекистане созданы необходимые организационно-правовые, технические условия для осуществления свободной деятельности в информационной сфере общественных, негосударственных институтов и структур, государством обеспечивается поддержка в развитии свободных и независимых СМИ.

Дипломат также высоко оценил развитие СМИ Азербайджана.

"Нас очень впечатляет работа азербайджанских журналистов, которые очень активно и оперативно освещают важные события и факты, помогают правительственным органам продвигать внешнюю политику, а нам – дипломатам быть в курсе всех важных новостей. История помнит случаи, когда азербайджанские журналисты ценою собственной жизни выполняли свою работу. В этом плане хочу почтить светлую память Чингиза Мустафаева, Магеррама Ибрагимова, Сираджа Абышева и других, которые отдали жизнь ради своего дела, во имя справедливости, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Аллах рахмат элясин!

По нашему убеждению, журналистика и средства массовой информации играют важную роль в развитии отношений между государствами, а в нашем случае – между братскими Узбекистаном и Азербайджаном. Благодаря вам – журналистам, узбекская, азербайджанская, и в целом, международная общественность получает информацию о том, как стремительно развиваются связи между нашими странами, как проходили три прошлогодних визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан, а также о том, на каком высоком уровне в марте текущего года состоялся визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Азербайджан. Надеюсь, что с такой же масштабностью будут освещаться все предстоящие в будущем контакты на высоком и высшем уровнях между Узбекистаном и Азербайджаном. Отдельно хочу отметить труд азербайджанских журналистов, которые освещали всенародный референдум по обновлению Конституции Узбекистана, состоявшийся 30 апреля. Уверен, что не менее активно будут освещаться предстоящие 9 июля выборы Президента Узбекистана", - сказал Бахром Ашрафханов.

Далее ряд представителей СМИ был отмечен благодарственными дипломами и памятными подарками, посол пожелал им дальнейших успехов, выразил уверенность в дальнейшем развитии братских связей между Узбекистаном и Азербайджаном.