В Баку представлен каталог "Академик Зия Буниятов-100" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее истории Азербайджана в Баку состоялась презентация каталога "Академик Зия Буниятов-100", сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие директор Национального музея истории Азербайджана, академик Наиля Велиханлы, заместитель директора музея по научной работе, доктор исторических наук, доцент Фархад Джаббаров, генеральный директор Института востоковедения имени академика З.Буниятова Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Говхар Бахшалиева, профессора Шаxин Фарзалиев, Солмаз Рустамова-Тохиди, Хидаят Джафаров, гости из Узбекистана – профессора Хамидулла Болтабоев и Гульназ Халлиева, а также члены семьи Зии Буниятова – Земфира Гурбанова, Иса Буниятов.

В своем выступлении директор музея, академик Наиля Велиханлы отметила важность мероприятия, предоставив подробную информацию о бесценной деятельности академика Зии Буниятова.

Велиханлы подчеркнула, что каталог, подготовленный по случаю 100-летия со дня рождения выдающегося учёного, составлен на основе материалов Национального музея истории Азербайджана. В каталог включены фотографии, документы, рукописи, личные вещи ученого и т.д.

Составитель каталога, доктор исторических наук Фархад Джаббаров подчеркнул, что материалы, относящиеся к ученому, впервые поступили в музей ещё в 1968 году, то есть при его жизни. Тогда от доктора исторических наук, профессора Зии Буниятова с целью пополнения музейной коллекции было получено три материала. В последующие годы, уже после смерти Зии Буниятова, материалы, связанные с ним, были переданы в музей членами его семьи.

На мероприятии было рассказано о вкладе Зии Буниятова в историческую науку и востоковедение Азербайджана, его общественно-политической деятельности, богатом наследии. Участники презентации охарактеризовали каталог, изданный Национальным музеем истории Азербайджана, как ценный подарок по случаю 100-летия учёного.

В завершение гости ознакомились с коллекцией, посвященной выдающемуся ученому-востоковеду, академику Зие Буниятову, хранящейся в Национальном музее истории Азербайджана.

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