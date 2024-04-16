В Баку прошел чемпионат по кулинарии среди абилимпийцев (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках третьего Национального абилимпийского чемпионата прошло соревнование по направлениям кулинарии и кондитерства, организованное Национальной абилимпийской федерацией Азербайджана при поддержке Бакинского государственного центра профессионального образования по туризму и социальным услугам, Гильдии кулинаров Азербайджана и Бакинской кулинарной ассоциации, сообщает Trend Life.

Абилимпия - это система международных соревнований по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями.

В соревнованиях приняли участие около 15 абилимпийцев, среди которых был и ветеран Карабахской войны. Чемпионат прошел под руководством опытных специалистов во главе с председателем Azerbaijan Chefs Guild Илькином Акберзаде. Победители были награждены медалями и дипломами, а участники - сертификатами

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