Как художественные фильмы могут повлиять на повышение образования в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку состоялся показ художественного фильма "Поезд под названием Время" (Zaman adlı Qatar) члена Союза кинематографистов Азербайджана, режиссера Кянана Мусаева для преподавателей учебных заведений, сообщает Trend Life.

Модератор мероприятия, кинокритик Севда Султанова, предложила провести тематическое обсуждение с аудиторией после показа фильма о роли кинематографа в образовании, и обсудить, насколько эффективными будут фильмы в освоении отдельных тем. Вечер прошел в формате интересных дискуссий.

Режиссер Кянан Мусаев отметил, что сегодня важно, чтобы в школах проводились дисциплины, связанные с киноискусством.

"Дети особенно сильно нуждаются в кино. В наше время в изобилии информационного потока на авансцену выходит проблема качества. Из-за отсутствия должного внимания к отечественной аудиовизуальной продукции наши дети начинают тяготеть к другой культуре, чувствуют себя героями, созданными под влиянием зарубежного кинематографа. Мы как азербайджанцы не должны забывать о своей культуре. Я не говорю, что давайте жить в рамках, но у нас должны быть определенные критерии, в которых также важна роль образования. Поскольку я вырос в семье учителя, я знаю ответственность за эту профессию. Влияние учителя на ребенка гораздо больше. Кино и искусство - это симбиоз с образованием. Поэтому необходимо найти форму внедрения кино в образование. Родители особенно должны играть роль в формировании отношения детей к искусству, и не относится к нему как к развлечению, это один из способов формирования личности".

Одна из исполнителей роли в фильме "Поезд под названием Время", народная артистка Гамила Омарова, авторы учебников по азербайджанскому языку Рафиг Исмаилов и Айсель Ханалиева, директор Центра профессионального развития работников образования Назакет Мехтиева, художник Джейхун Абдуллаев подчеркнули, что киноискусство оказывает большое влияние на всесторонний рост детей, играет большую роль в духовно-нравственном воспитании детей и молодежи на современном этапе развития образования имеет большое значение.

Кино – этот совершенно уникальный вид искусства, формирующий характер, способный влиять на подсознание и сознание человека, синтезирующий все виды творчества, очень важен для подрастающего поколения, поскольку дети большую часть информации воспринимают визуально.

Кинофильм раскрывает духовную жизнь человека со всеми его поступками и переживаниями, показывает его реакцию на окружающий мир, воздействует на чувства, способно создавать убеждения, выстраивать модели поведения, и в образовании является средством достижения педагогических целей. Художественные фильмы могут положительно повлиять на повышение образования следующим образом: создание более глубокого и эмоционального восприятия истории, развитие навыков критического мышления, формирование культурной грамотности, эффективное усвоение информации.

Был поднят вопрос включения в учебники интересных событий по истории кино, который повысит интеллектуальные знания учащихся.

Сюжет фильма. Фильм снят на основе реальных событий, произошедших в 2007 году в Мардакянах. Картина посвящается всем матерям и рассказывает в первую очередь о ценности материнской любви. И, действительно, что может быть сильнее и крепче материнской любви к своему дитя! Молодую супружескую пару, Ираду и Фуада, которые очень любят друг друга, постигает неожиданное несчастье. От тяжелой болезни Ирада умирает. Но ее с нетерпением ждет пятилетняя дочка Зейнаб... Любящая мать Фуада - Санубяр ханум - и ее сын делают все, чтобы объяснить ребенку, что матери уже нет в живых, но малышка не верит и продолжает ждать свою маму. Совершенно случайно Санубяр ханум видит на одном из плакатов восходящую звезду Лейлу, которая очень похожа на ее скончавшуюся невестку... Но, возможно, Ирада ушла из этого мира, отдав своему двойнику - Лейле - главное свое сокровище, а именно: способность любить... И, может быть, у Фуада с Лейлой есть шанс на счастье, а Зейнаб вновь обретет мать?... "Каждый из нас, не задумываясь, любит собственного ребенка, а вот полюбить чужого, посвятить свою жизнь ему, отказавшись от всего, что было и будет в жизни, подвластно не каждому", - отметил режиссер.

Генеральный продюсер - Валерий Илишаев, автор идеи и режиссер - Кянан Мусаев, автор сценария - Наргиз Багирзаде, операторы - Юрий Варновский и Хикмет Аскеров, композитор - Инара Расулова, художник - Мустафа Мустафаев, исполнительница саундтрека - Натаван Хабиби, художественный руководитель - Вагиф Азеръяр.

В ролях: Гамида Омарова, Аяз Салаев, Ильхам Аскеров, Оксана Расулова, Вюсал Муртузалиев, Кенуль Нагиева, Мурад Мамедов, Сугра Багирзаде, Шахрияр Абилов и другие. Образ маленькой девочки Зейнаб воплотила Аян Бабаева.

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