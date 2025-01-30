Азербайджанские кулинары стали победителями Pakistan International Culinary Championship (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские кулинары завоевали первое место в общем зачете Pakistan International Culinary Championship, который прошел в Лахоре, сообщил Trend Life тренер кулинаров и член жюри конкурса, председатель Гильдии кулинаров Азербайджана (Azerbaijan Chefs Guild) и Бакинской ассоциации кулинаров, мастер международного класса Илькин Акберзаде.

"Международный кулинарный чемпионат Пакистана – это не просто соревнование, а праздник кулинарного совершенства, инноваций и культурного разнообразия", - отметил Илькин Акберзаде.

В составе нашей команды свое мастерство показали молодые кулинары Аян Алиева и Фарди Мирзоев, которые в общей сложности завевали 4 золотые и 4 серебряные медали. Чемпионат проходил по категориям блюд из морепродуктов, курицы, мяса и макаронных изделий. От Бакинской ассоциации кулинаров президенту CAP Ахмеду Шафигу было предоставлено постоянное почётное членство.

Чемпионат прошел под эгидой Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (WACS, Worldchefs) - глобальной сети, объединяющая более десяти миллионов шеф-поваров из 110 профессиональных ассоциаций со всего мира. Ассоциация WACS, созданная в 1928 году, – это флагман общественного мнения в области кулинарии и сфере гостеприимства. Pakistan International Culinary Championship прошел в Royal Palm Golf and Country Club в партнёрстве с Ассоциацией шеф-поваров Пакистана (CAP) и Колледжем туризма и гостиничного менеджмента (COTHM). В чемпионате приняли участие представители Пакистана, Азербайджана, Турции, Бангладеш, Ирана, Узбекистана, Палестины, Мальдив, Саудовской Аравии.

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