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Азербайджанские кулинары стали победителями Pakistan International Culinary Championship (ФОТО)

Социум Материалы 30 января 2025 15:30 (UTC +04:00)
Азербайджанские кулинары стали победителями Pakistan International Culinary Championship (ФОТО)
Фото: Бакинская ассоциация кулинаров

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские кулинары завоевали первое место в общем зачете Pakistan International Culinary Championship, который прошел в Лахоре, сообщил Trend Life тренер кулинаров и член жюри конкурса, председатель Гильдии кулинаров Азербайджана (Azerbaijan Chefs Guild) и Бакинской ассоциации кулинаров, мастер международного класса Илькин Акберзаде.

"Международный кулинарный чемпионат Пакистана – это не просто соревнование, а праздник кулинарного совершенства, инноваций и культурного разнообразия", - отметил Илькин Акберзаде.

В составе нашей команды свое мастерство показали молодые кулинары Аян Алиева и Фарди Мирзоев, которые в общей сложности завевали 4 золотые и 4 серебряные медали. Чемпионат проходил по категориям блюд из морепродуктов, курицы, мяса и макаронных изделий. От Бакинской ассоциации кулинаров президенту CAP Ахмеду Шафигу было предоставлено постоянное почётное членство.

Чемпионат прошел под эгидой Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (WACS, Worldchefs) - глобальной сети, объединяющая более десяти миллионов шеф-поваров из 110 профессиональных ассоциаций со всего мира. Ассоциация WACS, созданная в 1928 году, – это флагман общественного мнения в области кулинарии и сфере гостеприимства. Pakistan International Culinary Championship прошел в Royal Palm Golf and Country Club в партнёрстве с Ассоциацией шеф-поваров Пакистана (CAP) и Колледжем туризма и гостиничного менеджмента (COTHM). В чемпионате приняли участие представители Пакистана, Азербайджана, Турции, Бангладеш, Ирана, Узбекистана, Палестины, Мальдив, Саудовской Аравии.

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Азербайджанские кулинары стали победителями Pakistan International Culinary Championship (ФОТО)
Азербайджанские кулинары стали победителями Pakistan International Culinary Championship (ФОТО)
Азербайджанские кулинары стали победителями Pakistan International Culinary Championship (ФОТО)
Азербайджанские кулинары стали победителями Pakistan International Culinary Championship (ФОТО)
Азербайджанские кулинары стали победителями Pakistan International Culinary Championship (ФОТО)
Азербайджанские кулинары стали победителями Pakistan International Culinary Championship (ФОТО)
Азербайджанские кулинары стали победителями Pakistan International Culinary Championship (ФОТО)
Азербайджанские кулинары стали победителями Pakistan International Culinary Championship (ФОТО)
Азербайджанские кулинары стали победителями Pakistan International Culinary Championship (ФОТО)
Азербайджанские кулинары стали победителями Pakistan International Culinary Championship (ФОТО)
Азербайджанские кулинары стали победителями Pakistan International Culinary Championship (ФОТО)
Азербайджанские кулинары стали победителями Pakistan International Culinary Championship (ФОТО)
Азербайджанские кулинары стали победителями Pakistan International Culinary Championship (ФОТО)
Азербайджанские кулинары стали победителями Pakistan International Culinary Championship (ФОТО)
Азербайджанские кулинары стали победителями Pakistan International Culinary Championship (ФОТО)
Азербайджанские кулинары стали победителями Pakistan International Culinary Championship (ФОТО)
Азербайджанские кулинары стали победителями Pakistan International Culinary Championship (ФОТО)
Азербайджанские кулинары стали победителями Pakistan International Culinary Championship (ФОТО)
Азербайджанские кулинары стали победителями Pakistan International Culinary Championship (ФОТО)
Азербайджанские кулинары стали победителями Pakistan International Culinary Championship (ФОТО)
Азербайджанские кулинары стали победителями Pakistan International Culinary Championship (ФОТО)
Азербайджанские кулинары стали победителями Pakistan International Culinary Championship (ФОТО)
Азербайджанские кулинары стали победителями Pakistan International Culinary Championship (ФОТО)
Азербайджанские кулинары стали победителями Pakistan International Culinary Championship (ФОТО)
Азербайджанские кулинары стали победителями Pakistan International Culinary Championship (ФОТО)
Азербайджанские кулинары стали победителями Pakistan International Culinary Championship (ФОТО)
Азербайджанские кулинары стали победителями Pakistan International Culinary Championship (ФОТО)
Азербайджанские кулинары стали победителями Pakistan International Culinary Championship (ФОТО)
Азербайджанские кулинары стали победителями Pakistan International Culinary Championship (ФОТО)
Азербайджанские кулинары стали победителями Pakistan International Culinary Championship (ФОТО)
Азербайджанские кулинары стали победителями Pakistan International Culinary Championship (ФОТО)
Азербайджанские кулинары стали победителями Pakistan International Culinary Championship (ФОТО)
Азербайджанские кулинары стали победителями Pakistan International Culinary Championship (ФОТО)
Азербайджанские кулинары стали победителями Pakistan International Culinary Championship (ФОТО)
Азербайджанские кулинары стали победителями Pakistan International Culinary Championship (ФОТО)
Азербайджанские кулинары стали победителями Pakistan International Culinary Championship (ФОТО)
Азербайджанские кулинары стали победителями Pakistan International Culinary Championship (ФОТО)
Азербайджанские кулинары стали победителями Pakistan International Culinary Championship (ФОТО)
Азербайджанские кулинары стали победителями Pakistan International Culinary Championship (ФОТО)
Азербайджанские кулинары стали победителями Pakistan International Culinary Championship (ФОТО)
Азербайджанские кулинары стали победителями Pakistan International Culinary Championship (ФОТО)
Азербайджанские кулинары стали победителями Pakistan International Culinary Championship (ФОТО)
Азербайджанские кулинары стали победителями Pakistan International Culinary Championship (ФОТО)
Азербайджанские кулинары стали победителями Pakistan International Culinary Championship (ФОТО)
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