CONMEBOL выступила за безопасное возвращение футбола в странах Южной Америки

Южноамериканская конфедерация футбола (CONMEBOL) выступила за безопасное возобновление национальных первенств стран континента, прерванных из-за пандемии коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в четверг ее президент Алехандро Домингес.

"Наши народы совершили значительные усилия, пошли на большие жертвы, подвергнув себя строгому карантину, - сказал он, выступая на онлайн-саммите лидеров стран Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР). - Футбол может стать бальзамом, который понадобится нашим странам в ближайшее время, чтобы восстановиться после столь тяжелого удара".

Функционер также напомнил, что CONMEBOL разработала протокол "безопасного возобновления футбола", регламентирующий все аспекты организации футбольных состязаний - тренировки команд, их перемещения и сами матчи. "Мы не собираемся в мгновение ока возвращаться к тому нормальному положению вещей, которое было до пандемии. Хотим, чтобы футбол вернулся с соблюдением правил безопасности, когда все посчитают это допустимым", - уточнил Домингес.

CONMEBOL планирует до конца года возобновить проведение континентальных турниров за трофеи Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка, а также отборочные матчи между национальными сборными континента за право выхода в финальную часть чемпионата мира по футболу в Катаре в 2022 году. При этом региональное первенство Кубка Америки, игры которого должны были пройти в Аргентине и Колумбии в июне, было перенесено на 2021 год.