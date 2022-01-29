Стало известно, кто возглавит сборную Польши по футболу
Сборную Польши по футболу возглавит 64-летний специалист Адам Навалка. Об этом сообщает Przeglad Sportowy, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".
Как утверждает источник, сторонам осталось уладить детали. 31 января Польский футбольный союз должен объявить о назначении Навалки. Контракт с наставником будет рассчитан до конца года.
Навалка уже тренировал национальную команду с 2013 по 2018 год. Он выводил сборную на Евро-2016 и чемпионат мира 2018 года.
Сборная Польши в декабре рассталась со своим главным тренером — португальцем Паулу Соузой — который не проработал в команде и года.
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