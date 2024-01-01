ФИДЕ обнародовала рейтинг шахматистов на январь

БАКУ /Trend/ - Международная шахматная федерация (ФИДЕ) обнародовала рейтинговую таблицу на январь 2024 года, передает Trend со ссылкой на сайт ФИДЕ.

Сообщается, что лучший результат среди азербайджанских шахматистов-мужчин у Шахрияра Мамедъярова (2726) Шахматист, поднявшийся на две строчки по сравнению с декабрем, занял 24-е место. Позиция Теймура Раджабова осталась без изменения. Гроссмейстер занимает 27-е место с 2723 очками. Аркадий Найдич (2657) – 80-е, Рауф Мамедов (2651) – 87-е.

Среди азербайджанских шахматисток в рейтинге лучший показатель у Гюнай Мамедзаде. Она занимает 26-е место с 2449 очками. Ульвия Фаталиева (2384) занимает 64 место, Говхар Бейдуллаева (2374) - 77 место, Гюльнар Мамедова (2351) - 97 место, а Ханым Баладжаева (2350) - 99 место.

Магнус Карлсен возглавляет рейтинг шахматистов-мужчин с 2830 очками. Первые места в списках шахматисток заняли китаянка Ифань Хоу (2632), немка Винсент Кеймер (2743), казашка Бибисара Асаубаева (2472).