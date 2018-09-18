Хозяева волшебной гардеробной на азербайджанском телеканале

БАКУ /Trend Life/ - В октябре на телеканале ATV стартует передача "Dəb mənəm" (Я и есть мода), сообщает Trend Life. В проекте примет участие творческий коллектив из Турции, который работал над популряными телепроектами “İşte benim stilim” “Bu gün ne giysem”, “Qarderobların savaşı” .

"Dəb mənəm" - ток-шоу о моде и стиле, о красоте, оптимизме и любви. Герои передачи, не только женщины, но и мужчины, преображаются дважды: первый раз - в соответствии с модными советами и собственными представлениями о своём идеальном образе, второй раз - в соответствии с тем, как видят их профессиональные стилисты. Вы сможете наблюдать, как на глазах у зрителей происходит чудо преображения. И зарождается оно с первых минут программы, когда героиня, подобно потерявшейся Алисе, попадает в страну чудес и то, что казалось ей прежде невозможным и недосягаемым, здесь становится реальным и жизненно необходимым. Хозяева волшебной гардеробной – известный модельер-дизайнер, доктор философии по икусствоведению Гюльнара Халилова, топ-стилист Эльнур Гасанов и телеведущая Вюсаля Ализаде. Эксперты в области моды и красоты дадут ценные советы, наглядно раскрыв героям и зрителям секреты искусства хорошо выглядеть.

(Автор: Вугар Иманов)

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