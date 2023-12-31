В чем встречать 2024 год: учимся у азербайджанских звезд (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - До Нового года остались считанные часы. Символ 2024 года - Зеленый Деревянный Дракон, и учитывая советы астрологов и экспертов в сфере моды, чтобы 2024 принес счастье и удачу, его необходимо встретить в правильном наряде. А вернее в наряде правильного цвета…

Trend Life предлагает заглянуть в гардероб отечественных знаменитостей, и найти несколько примеров для составления праздничного новогоднего образа.

Как мы уже упоминали выше символ 2024 года - Зеленый Деревянный Дракон, логично будет отдать предпочтение в составлении образа зеленым оттенкам. Хорошим выбором могут стать наряды хвойного, изумрудного или фисташкового тонов.

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По мнению астрологов, фиолетовый цвет принесет удачу, благополучие, стабильность. Кстати, фиолетовый цвет называют королевским. Так что если вы хотите выглядеть роскошно, то делайте выбор в пользу фиолетовых оттенков.

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А еще Дракону нравится серебряный. В "серебряных" нарядах вы не останетесь незамеченными и вызовете благосклонность Дракона. Серебро – цвет шика, роскоши и блеска. Серебряный отлично впишется в праздничную новогоднюю атмосферу чудес и магии.

Телеведущие Нана Агамалыева и Афаг Гянджали

Красный цвет страсти, энергии, а еще и удачи. В наряде красного цвета вы точно привлечете внимание и будете в центре новогоднего праздника.

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