Семь лет ненаступившей «весны» в Сирии

Руфиз Хафизоглу

Ровно семь лет тому назад, 15 марта 2011 года, воодушевленные так называемой «арабской весной» в Тунисе, Ливии и Египте жители сирийского города Дераа начали массовые акции протеста.

А уже в апреле акции протеста охватили почти все города Сирии, а вслед за этим ВС Сирии вошлив город Дераа, что привело к расколу в армии.

Нестабильность в Сирии и вмешательство ряда стран во внутренний конфликт еще более усугубили ситуацию в стране.

Уже в январе 2014 года террористы так называемого «Исламского государства» (ИГ) захватили один из крупнейших городов Сирии Ракку, объявив этой город столицей «халифата».

Но не только сторонники «халифата» все эти годы были проблемой в Сирии, но и сирийское крыло РПК , PYD и YPG, которые также являются угрозой для всего региона.

Сегодня Сирия находится на грани распада, около пяти миллионов граждан страны являются беженцами в соседних странах, только в Турции около 3,5 миллиона сирийских беженцев.

Только в турецкой провинции Шанлыурва, население которой составляет 1,8 миллиона человек, число сирийских беженцев достигло примерно 500 тысяч.

В лагерях сирийских беженцев на территории Турции проживает примерно 300 тысяч человек. Остальные рассеяны по провинциям и городам страны, только в Стамбуле в настоящее время проживают 40 тысяч беженцев из Сирии.

Кроме того, в таких странах, как Иордания, Ирак и Ливан, тоже немало сирийских беженцев. Общая численность населения Сирии до начала конфликта составляла 20 миллионов человек.

Гибель людей - это только видимая часть войны, но во время военных конфликтов также возникают условия для появления других проблем, таких, например, как черная трансплантология. В настоящее время это серьезная проблема не только сирийских беженцев за пределами Сирии, но и на территории самой страны.

Кроме того, существует немало фактов того, что сами сирийские беженцы, пытаясь вырваться из нищеты, добровольно продают свои органы. Это в основном происходит в таких странах, как Турция, Иордания и Ирак. За ценный "товар" (в основном за почку) "добровольцы" получают по шесть тысяч долларов.

В ожидании «весны» Сирия, которая была одной из самых толерантных стран Ближнего Востока, где не было никаких проблем между шиитами и суннитами, а также между представителями других религиозных концессий, превратилась в сущий ад на земле.

Руфиз Хафизоглу, глава Арабской службы новостей Trend

Твиттер: @rhafizoglu

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