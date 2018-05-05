Наступит ли в Турции время республиканцев?

5 мая 2018 10:29 (UTC+04:00)

Руфиз Хафизоглу

Парламентские и президентские выборы, которые пройдут в Турции 24 июня этого года, можно сказать, имеют судьбоносный характер.

До объявления даты парламентских и президентских выборов в Турции в феврале Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия националистического движения (MHP) создали политический блок под названием «Народное единство» (Cumhur İttifakı), а 24 апреля к ним присоединилась Партия великого единства (BBP).

Все три партии подписали протокол о том, что единым кандидатом на пост президента от блока «Народное единство» станет действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

Накануне все политические партии официально выдвинули своих кандидатов на пост президента.

Кандидатом от недавно созданной «İyi Parti» стала Мераль Акшенер, от партии «Сеадет» (SP) - Темель Карамоллаоглу.

Но самой неожиданной стала кандидатура на пост президента от Народной республиканской партии (CHP). Это 54-летний депутат Мухаррем Индже.
Индже накануне выступил с грандиозным обращением к народу Турции и пообещал сделать все возможное для того, чтобы набрать голоса избирателей.
Отметим, что ранее лидер CHP Кемаль Кылычдароглу заявил, что кандидатом от CHP будет человек, который придерживается умеренных взглядов и разбирается в экономике. Но, учитывая личность Индже, можно сказать, что его кандидатура полностью противоречит сказанному Кылычдароглу. Несомненно и у Индже есть много плюсов, он очень амбициозен, коммуникативен, имеет хорошую репутацию в рядах партии. Но при всем этом он не имеет популярности среди народа.

«Индже всегда был одним из самых агрессивных политических деятелей современной Турции», - пишут местные СМИ.

Возникает вопрос: почему Кылычдароглу выдвинул кандидатуру Индже? Ответ на этот вопрос нужно искать внутри CHP.

Дело в том, что Кылычдароглу знает, что не сможет избираться президентом страны, и исходя из этого была выдвинута кандидатура Индже, которая, по сути, может стать альтернативой Кылычдароглу в плане лидерства внутри CHP.
И если Индже не сможет стать президентом, что очень вероятно, то вся ответственность за это будет возложена на него. Данная стратегия Кылычдароглу является ошибочной, так как если Индже и не сможет стать президентом, он в любом случае еще больше укрепит свои позиции внутри CHP. Можно сказать, что с выдвижением кандидатуры Индже Кылычдароглу в некотором роде признал фиаско CHP на будущих президентских выборах.

Руфиз Хафизоглу, заместитель главного редактора Trend
Твиттер: @rhafizoglu

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