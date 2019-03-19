Пашинян: Армения готова к обмену с Азербайджаном заблудившимися гражданами

19 марта 2019 17:17 (UTC+04:00)

Армения готова к обмену с Азербайджаном заблудившихся граждан. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 19 марта на пресс-конференции, передает Trend со ссылкой армянские СМИ.

Премьер-министр напомнил, что в прошлом существовала практика возвращения незаконно перешедших границу граждан. Практика прекратилась после известного случая с переходом троих диверсантов и убийством двоих людей, в том числе несовершеннолетнего.

«Мы готовы обменять заблудившихся граждан на заблудившихся», - заявил Пашинян. Одновременно он напомнил, что в Азербайджане заблудившегося гражданина приговорили к 20 годам, выдав за диверсанта (речь идет о Карене Казаряне).

Касательно перешедшего на днях границу гражданина Азербайджана, премьер отметил, что следствие выяснит, диверсант он или заблудился. «Принципиально важно, совершил человек убийство или нет. В случае, если от рук человека никто не погиб, не произошло непоправимое, мы готовы обсуждать вопрос», - заявил премьер-министр.

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