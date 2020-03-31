Число зараженных коронавирусом в Армении достигло 532
Число заразившихся коронавирусом в Армении увеличилось на 50 человек. Как передает Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян на своей странице в Facebook.
Таким образом, общее число зараженных в стране достигло 532.
Говоря о новых случаях, Никогосян отметила, что 23 инфицированных находились в карантине, а 24 - контактировали с зараженными. Круг общения трех пациентов устанавливается.
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