МИД Армении на грани краха

БАКУ /Trend/ - МИД Армении находится на грани краха. Как сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказала независимый депутат армянского парламента Тагуи Товмасян.

«Все заместители министра иностранных дел Армении подали в отставку. Это означает, что МИД страны оказался на грани краха. Наш МИД некому представлять», – отметила она.