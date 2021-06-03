МИД Армении на грани краха
БАКУ /Trend/ - МИД Армении находится на грани краха. Как сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказала независимый депутат армянского парламента Тагуи Товмасян.
«Все заместители министра иностранных дел Армении подали в отставку. Это означает, что МИД страны оказался на грани краха. Наш МИД некому представлять», – отметила она.
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