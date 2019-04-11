Грузия договорилась с "Газпромом" о поставках газа

11 апреля 2019 14:09 (UTC+04:00)

Грузия договорилась с "Газпромом" о закупке газа в малом количестве. Об этом в четверг заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Кобулия журналистам, не уточнив конкретных параметров договоренностей, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Договор с "Газпромом" уже оформлен, и мы закупим газ у России в малых количествах", - цитирует Кобулия грузинское информационное агентство Interpressnews.

О каком объеме газа идет речь и во сколько обойдется это Грузии, министр экономики не уточнил.

Кобулия еще в феврале текущего года заявил, что страна собирается покупать газ у России. Тогда он это объяснил необходимостью диверсификации поставок голубого топлива. Грузия удовлетворяет свои потребности в природном газе в основном за счет импорта. Почти весь необходимый объем страна получает из Азербайджана.

Грузия не закупала газ у России с 2006 года. Страна лишь получала 10% от общего объема транзита российского газа в Армению. Уже с 2017 года РФ оплачивала Грузии этот транзит деньгами и частично сырьем, а в 2018 году - только деньгами.

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