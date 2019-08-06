БАКУ/Trend/ - Великобритания останется важным союзником и сторонником Грузии, передает Trend со ссылкой на agenda.ge.

Об этом сказал недавно назначенный государственный министр Великобритании по вопросам Европы и США Кристофер Пинчер в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.

Залкалиани поздравил Пинчера с назначением на высокую должность и пожелал ему успехов в его предстоящей деятельности.

Стороны подчеркнули успешное сотрудничество двух стран в двустороннем и многостороннем форматах. Особо была отмечена важность “Стратегического диалога Уордропа” и выражена надежда, что эта платформа станет еще более динамичной.

Со своей стороны государственный министр подчеркнул, что Великобритания остается важным союзником и сторонником Грузии. В ходе беседы стороны отметили важность активной динамики двусторонних встреч и выразили готовность продолжать эту тенденденцию, будь то в рамках взаимных визитов, или мероприятий международных организаций.

«Стратегический диалог Уордропа» назван в честь сэра Оливера Уордропа, знатока грузинского языка и культуры, который был первым главным комиссаром Великобритании по Закавказью в Тбилиси с 1919 по 1920 годы. Он охватывает вопросы политической, оборонной безопасности и внешней политики, экономической и коммерческой деятельности.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @Mila61979356

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.