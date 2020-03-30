Правительство Грузии вводит карантин по всей территории страны

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил на чрезвычайном брифинге о введении карантинного режима на всей территории страны, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Как сообщается, решение вступает в силу с 08 утра 31 марта.

Это означает комендантский час с 21.00 до 06.00 часов; полностью приостанавливает работу общественный транспорт; вводится жесткий регламент работы такси: не больше двух пассажиров на заднем сиденье; закрываются города Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Поти, Зугдиди, Рустави; все должны иметь при себе удостоверения личности; всем, особенно пожилым, выходить из дома только в случае крайне необходимости.

Согласно официальным данным, на сегодня в Грузии подтверждено 98 случаев заболевания коронавирусом.

В связи с пандемией коронавируса Грузия с 18 марта на две недели закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев.

До 21 апреля в Грузии действует режим чрезвычайного положения. Страна практически полностью приостановила международное авиационное, сухопутное и морское сообщение.

(Автор: Тамилла Мамедова.)