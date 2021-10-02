БАКУ /Trend/ - В Тбилиси огласили явку на муниципальных выборах.

По состоянию на 10:00 второго октября, на муниципальных выборах в Тбилиси проголосовали 70 599 человек, или семь процентов от общего числа избирателей. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом свидетельствуют данные ЦИК Грузии.

Наиболее активным избирательным участком в грузинской столице является Глдани с явкой 7,6 процента, где проголосовали 11 109 из 146 088 зарегистрированных избирателей.

Самым пассивным избирательным участком является Крцаниси, где явка составила 6,3 процента (проголосовали 2 599 из 41 314 зарегистрированных избирателей).

Статистика по другим районам Тбилиси выглядит следующим образом: Мтацминда и Ваке – по семь процентов, Сабуртало и Исани – по 6,7 процента, Самгори – 7,1 процента, Чугурети – семь процентов, Дидубе – 7,3 процента и Надзаладеви – 7,1 процента.

Напомним, что в Грузии второго октября началось голосование на муниципальных выборах.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)