Швейцария окажет поддержку развитию сельского хозяйства Грузии
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Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам на освобожденных землях Азербайджана
На освобожденных землях Азербайджана до конца года планируется строительство 11 водомерных станций - замминистра
В Москве прошла презентация книги Айбениз Рустамовой о шехидах Карабахской войны с участием Никаса Сафронова (ФОТО)
Азиатский банк развития будет уделять приоритетное внимание переходу Узбекистана к рыночной экономике
В состав природного газа, подаваемого абонентам в Азербайджане, невозможно закачать воздух - генеральный директор
Россия призывает придерживаться заявлений, способствующих разблокированию всех транспортных связей на Южном Кавказе – Захарова
«Поддержка женщин-предпринимателей – важнейшая часть нашей социальной миссии», - Евгения Гашикулина, AccessBank (ФОТО)
Независимая франко-немецкая группа финуслуг рассматривает проекты в текстильной промышленности Узбекистана