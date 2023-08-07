Грузия получит новый спасательный вертолет

БАКУ /Trend/ - Компания Airbus Helicopter в конце 2023 года доставит в Грузию один из трех заказанных спасательных вертолетов, сообщил глава службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Теймураз Мгебришвили, передает Trend.

Это решение было принято в результате активного взаимодействия с поставщиком вертолетов, и предполагается, что новый вертолет будет предоставлен примерно в декабре этого года.

В сентябре 2022 года Грузия заключила соглашение с компанией Airbus Helicopter о приобретении трех спасательных вертолетов. Эта сделка стала возможной благодаря продаже вертолета класса люкс Super Puma, который был приобретен во времена президентства Михаила Саакашвили.