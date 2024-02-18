National Geographic включил Грузию в рейтинг туристических направлений этого года

БАКУ /Trend/ - National Geographic внесла Грузию в свой список "20 крутых туристических приключений 2024 года", передает Trend.

Согласно информации, журнал рекомендует двадцать необычных направлений для "захватывающих впечатлений", начиная от посещения концерта в японском Киото до наблюдения за медведями на Аляске.

В Грузии National Geographic предлагает отправиться в общину Ушгули в регионе Сванетия на лыжный тур по объектам ЮНЕСКО. Отмечается, что лыжи в Грузии долгое время были не только средством передвижения, но исследования и охоты, и продолжают оставаться частью местного образа жизни. В Сванетии экскурсоводы могут провести лыжников через панорамный перевал Гвибари или в средневековые села Ушгули, которые являются одними из самых высокогорных постоянно населенных в Европе.

National Geographic подчеркивает, что лучшее время для этого приключения - с декабря по апрель. Глобальное сообщество экспертов National Geographic помещает лыжный тур в Сванетии на третье место в своем рейтинге "самых захватывающих туристических приключений", уступая только конному сафари в Кении и олимпийскому марафону в Париже, занимающим первое и второе места в списке соответственно.