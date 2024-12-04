Выборы в Грузии победила правящая партия, которая поддерживает суверенитет, мир и семью, а не Брюссель и либерализм - Петер Сийярто

БАКУ /Trend/ - На выборах в Грузии победила правящая партия, которая поддерживает суверенитет, мир и семью, открыто ставя на первое место национальные интересы, а не Брюссель и либерализм.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Если бы оппозиция выиграла эти выборы, не было бы ни демонстраций, ни внешнего давления. Все бы хвалили "отличное состояние" грузинской демократии, но ни Брюссель, ни Вашингтон, ни Берлин, ни Париж не принимают решения. Его принял грузинский народ.

Грузинский народ принял четкое решение на выборах - показав высокую явку и 50-процентную поддержку правящей партии. Это следует ценить.

В Европе это очень распространено - если либералам не удается победить на выборах, то демократический характер всей страны и политической системы сразу же оказывается под вопросом. Если либералы побеждают, то всё в порядке. Если побеждают патриоты или консерваторы, то природа демократии сразу же ставится ​​под вопрос, что совершенно неприемлемо", - сказал он.

П.Сийярто отметил, что Венгрия подверглась финансовым санкциям за нежелание подчиняться либерализму.

"Посмотрите на наше положение. Последние 15 лет мы подвергаемся нападкам в ЕС. Мы находимся под финансовыми санкциями за нежелание следовать либеральному мейнстриму. Мы консерваторы, патриоты. Национальные интересы для нас превыше всего, для нас семья состоит из матери, отца и детей. Отец – мужчина, мать – женщина. Мы защищаем наших детей, нашу страну, наши границы, и мы находимся под финансовыми санкциями. Еще раз повторюсь, если бы в Грузии победила оппозиция, все были бы довольны "идеальным состоянием демократии" в Грузии", - добавил министр.

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