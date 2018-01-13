Земан победил в первом туре президентских выборов в Чехии

13 января 2018 19:36 (UTC+04:00)

Действующий глава Чехии Милош Земан после предварительного подсчета результатов голосования на 95 процентов избирательных участков набрал 39,1 процента голосов и фактически выиграл первый тур президентских выборов, проходивших 12-13 января, передает РИА Новости со ссылкой на республиканское ТВ.

"Во второй тур президентских выборов, помимо Земана, вышел занявший второе место с 26,3 процента голосов экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош. Второй тур выборов с участием кандидатов в президенты Земана и Драгоша состоится 26-27 января 2018 года", — говорится в сообщении.

За Земана в первом туре, по предварительным данным СМИ, проголосовали около 1,87 миллиона человек, Драгошу отдали свои голоса около 1,25 миллиона человек. Действующий президент победил во всех 13 краях страны.

Остальные семь претендентов на Пражский град получили от 0,5 процента до 10 процентов голосов, говорится в сообщении. ТВ также сообщило, что на участки для голосования пришло 61,6 процента избирателей. Окончательные официальные результаты первого тура Чешское статуправление предполагает сообщить до полуночи в субботу.

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