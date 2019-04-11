Экс-премьер Судана: Омар аль-Башир и его соратники находятся под домашним арестом

Президент Судана Омар аль-Башир и члены его окружения находятся под домашним арестом. Об этом в четверг заявил телеканалу Al-Hadath бывший премьер-министр Судана Садык аль-Махди, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Аль-Башир и другие члены руководства находятся под домашним арестом", - приводит телеканал слова аль-Махди.

Отметим что , как сообщал al-Mayadeen, армия на экстренном заседании приняла решение об отставке Омара аль-Башира, его помощников и правительства. Однако, по словам представителей посольства Судана в Москве, у них нет информации о том, что аль-Башира сняли с поста президента.

Телеканал al-Hadath, в свою очередь, заявил о задержании экс-министра обороны страны, председателя правящей партии "Национальный конгресс" Ахмада Харуна, а также бывшего заместителя аль-Башира Али Усман Тах и членов личной гвардии президента.

После введения американских санкций и отделения Южного Судана в 2011 году в стране царит экономический кризис. С середины декабря 2018 года продолжаются народные протесты, которые начались с призывов снизить цены на хлеб, но постепенно вылились в требования сменить политический режим президента Омара аль-Башира, правящего уже 30 лет.

Центром протестов стал комплекс зданий Министерства обороны в Хартуме, столице страны, недалеко от президентского дворца, перед которым расположился лагерь демонстрантов. Как заявляют оппозиция и правозащитники, за несколько месяцев были убиты около 60 человек, сотни пострадали, несколько тысяч задержаны.

В прошлые выходные тысячи людей вышли на улицы Хартума и других городов, требуя отставки аль-Башира. Митингующие пришли к зданию Генштаба армии и призвали военных "встать на сторону народа". В некоторых районах столицы началась перестрелка между протестующими, которых поддержали отдельные военные, и сотрудниками сил безопасности.

Глава Минобороны Авад ибн Ауф заявил, что вооруженные силы понимают причины волнений, но не позволят ситуации в стране вылиться в хаос.

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