Более 1,2 тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки из Иордании и Ливана

Свыше 1,2 тысячи беженцев вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за минувшие сутки, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 203 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 392 человек (женщин – 118, детей – 200), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 811 человек (женщин – 243, детей – 414)", - говорится в бюллетене.

Сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 87 человек.

По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,9 гектара территорий в провинциях Деръа и Дамаск.

"Обнаружено и уничтожено 29 взрывоопасных предметов", - говорится в бюллетене.

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