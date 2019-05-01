В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев

1 мая 2019 12:45 (UTC+04:00)

Свыше тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1199 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 410 человек (женщин – 123, детей – 209), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 789 человек (женщин – 237, детей – 402)", - говорится в сообщении.

Также в места постоянного проживания внутри Сирии вернулись 35 сирийцев.

По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали два гектара территории. Также специалисты уничтожили 27 взрывоопасных предметов.
Кроме того, за сутки восстановлены пять жилых домов, медпункт и электроподстанция.

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