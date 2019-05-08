Великобритания оценила основные риски для своей космической инфраструктуры

8 мая 2019 11:50 (UTC+04:00)

Министерство обороны Великобритании установило и оценило основные риски для своей космической инфраструктуры, а также разработало ряд мер для обеспечения безопасности собственных космических спутников, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Согласно попавшей в распоряжение издания британской космической стратегии безопасности, одной из основных угроз считаются ракеты наземного базирования, способные поражать космические цели. "И Китай, и Россия признавались в том, что испытывали ракеты-перехватчики наземного базирования, которые потенциально могут поражать спутники. Подобные системы могут создать огромное количество космического мусора, угрожающего сотням спутников", - приводит газета выдержку из документа. В стратегии также отмечается, что самый серьезный риск в краткосрочной перспективе представляют хакеры, кибератаки и создание электромагнитных помех.

В качестве мер борьбы с подобными угрозами Минобороны Соединенного Королевства предлагает увеличение штата сотрудников национальной программы космической обороны до 600 человек, а также всячески поддерживает идею о создании собственной системы спутниковой навигации, на разработку которой британское правительство уже выделило £92 млн (около $118 млн). В документе отводится особая роль службе военной разведки, которая должна будет отслеживать угрозы космической инфрастуктуре.

Как ранее информировала газета Financial Times, Европейский союз не хочет, чтобы данные о военных аспектах программы Galileo - аналоге американского GPS - передавались "третьей стране", которой станет Соединенное Королевство после того, как покинет сообщество.

На этом фоне Минобороны Соединенного Королевства объявило о начале предварительной подготовки к разработке собственного проекта спутниковой навигации. Бывший министр обороны Гэвин Уильямсон не исключал сотрудничества в этой области с другими странами. Одним из потенциальных партнеров Великобритании в новом проекте спутниковой навигации, по сведениям издания британских деловых кругов, может быть Австралия.

Реализация проекта Galileo началась в 2006 году с подписания договора между Европейским космическим агентством и совместным предприятием Galileo Industries. Бюджет программы на настоящий момент составляет около €10 млрд ($12,5 млрд). Великобритания инвестировала почти 12% от общей суммы ($1,5 млрд).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Малави слон убил британского солдата
В мире 7 мая 17:41
Юнкер считает своей ошибкой молчание и невмешательство перед референдумом по Brexit
В мире 7 мая 16:52
Cын принца Гарри и Меган Маркл, вероятнее всего, будет носить графский титул
В мире 7 мая 10:39
Ученые выяснили, что длительные космические полеты приводят к увеличению желудочков мозга
В мире 7 мая 09:27
"Манчестер Сити" обыграл "Лестер" и вернулся на первое место в чемпионате Англии
Спорт 7 мая 01:17
У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
В мире 6 мая 17:49
Лента новостей
Исполнительный директор Lightsource BP Ник Бойл посетил Бакинскую Высшую Школу Нефти
Общество 12:41
В Туркменистане приступили к освоению региона вокруг озера "Алтын Асыр"
Туркменистан 12:39
Азербайджан начал выполнять обязательства в рамках соглашения ОПЕК+
Энергетика 12:36
МИД Китая выступил за сохранение ядерной сделки с Ираном
В мире 12:29
Баку может принять 24-ый Всемирный нефтяной конгресс
Энергетика 12:27
Глава Погранслужбы Азербайджана проверил боеготовность погранвойск в Агстафе (ФОТО)
Общество 12:24
В Бейлаганском районе произошло ДТП, есть погибший
Происшествия 12:19
Туркменистан и Кыргызстан обсуждают возможности торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия
Бизнес 12:18
США хотят объявить Иран угрозой безопасности, сообщил источник в Брюсселе
В мире 12:12