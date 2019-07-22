США, Канада и Венгрия выполнят наблюдательный полет над Россией

22 июля 2019 03:30 (UTC+04:00)

Миссия Венгрии, Канады и США выполнит 22-26 июля полет на венгерском самолете Ан-26 над Россией в рамках реализации Договора по открытому небу, сообщается в газете вооруженных сил "Красная звезда", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В договор входят большинство стран НАТО, Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия.

"С 22 по 26 июля в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Венгрии, Канады и США выполнит наблюдательный полёт над территорией РФ на венгерском самолёте наблюдения Ан-26 с аэродрома Кубинка", - пишет газета со ссылкой на начальника российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Он добавил, что российские инспекторы выполнят наблюдательный полёт на российском самолёте Ту-154М ЛК-1 над Канадой.

"Он будет осуществлён с максимальной дальностью до 6150 километров в период с 22 по 28 июля с аэродрома открытого неба Икалуит. Российский самолёт выполнит полёт по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а канадские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором", - пишет газета со ссылкой на Рыжкова.

Кроме того, 23-25 июля Финляндия в рамках Венского документа посетит Россию для оценки 9-й артиллерийской бригады в Луге.

Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах. Страны ОБСЕ также уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции. Документ нацелен на дальнейшее укрепление доверия и безопасности между странами-участницами (ОБСЕ включает 57 стран в Европе, Азии и Америке).

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