На юго-востоке Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,7

2 сентября 2019 08:13 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 6,7 зафиксировано на юго-востоке Фиджи у берегов острова Оно-и-Лау. Об этом в понедельник сообщила новозеландская государственная сейсмологическая служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался примерно в 100 км к северу от поселка Нукуни, расположенного на северном побережье острова.

Данные о пострадавших и разрушениях не поступали, угроза цунами не объявлялась.

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