Генсек ООН призвал участников СВПД выполнять свои обязательства

Генсек ООН Антониу Гутерреш в контексте последних заявления Ирана призвал участников СВПД исполнять свои обязательства в рамках соглашения, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Президент Ирана Хасан Роухани во вторник объявил о четвертом по счету отказе Тегерана следовать части положений ядерной сделки, дав ее сторонам еще 2 месяца на то, чтобы выполнить требования Тегерана и вернуть соглашение в ее прежнее состояние. Иран с 6 ноября начнет использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо путем подачи в них газа. По словам Роухани, "новая деятельность" по-прежнему будет проходить под контролем МАГАТЭ, а все предпринятые меры станут обратимыми, как только стороны сделки выполнят свои обязательства по ней.

"Генеральный секретарь в курсе заявления, сделанного президентом Ирана, касательно центрифуг. Генсек неоднократно отмечал, что СВПД представляет собой главное достижение в вопросе ядерного нераспространения, дипломатии и является вкладом в региональную и мировую безопасность", - сказал Дюжаррик.

"Он повторил свой призыв к участникам СВПД полностью исполнять свои обязательства в рамках соглашения, а также призвал всех другие государства оказывать поддержку этому соглашению", - добавил он.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.