Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft

Основатель Microsoft Билл Гейтс покидает совет директоров компании, сообщается в заявлении компании, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Корпорация Microsoft сегодня объявила о том, что соучредитель и консультант по технологиям Билл Гейтс покинул совет директоров компании, чтобы уделять больше времени своим приоритетам в области благотворительности, включая глобальное здравоохранение, развитие, образование и для того, чтобы принимать активное участие в борьбе с изменением климата", - говорится в сообщении.

Компания добавляет, что Гейтс продолжит работу в качестве советника генерального директора по технологиям.