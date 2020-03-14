Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
Основатель Microsoft Билл Гейтс покидает совет директоров компании, сообщается в заявлении компании, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Корпорация Microsoft сегодня объявила о том, что соучредитель и консультант по технологиям Билл Гейтс покинул совет директоров компании, чтобы уделять больше времени своим приоритетам в области благотворительности, включая глобальное здравоохранение, развитие, образование и для того, чтобы принимать активное участие в борьбе с изменением климата", - говорится в сообщении.
Компания добавляет, что Гейтс продолжит работу в качестве советника генерального директора по технологиям.
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