Умер актер из фильма «Человеческая многоножка»

Умер немецкий актер Дитер Лазер. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Лента.ру", сообщает TMZ.

Он скончался на 79-м году жизни. Его жена Инга уточнила, что артист умер в Берлине 29 февраля.

Причина смерти Лазера не раскрывается.

Наибольшую известность Лазеру принесла роль злодея в хорроре «Человеческая многоножка» 2009 года. Всего он снялся более чем в 60 фильмах и сериалах.