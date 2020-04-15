Глава МВФ заявила, что выход из мирового экономического кризиса потребует более $8 трлн

В мире 15 апреля 2020 21:56 (UTC+04:00)
Глава МВФ заявила, что выход из мирового экономического кризиса потребует более $8 трлн

Мировое сообщество должно будет мобилизовать больше $8 трлн на различные чрезвычайные меры, нацеленные на преодоление нынешнего глобального экономического кризиса. С таким предупреждением выступила в среду на пресс-конференции в Вашингтоне директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"$8 трлн были задействованы за такие сжатые сроки. Это поразительно!" - сказала глава МВФ, комментируя шаги международного сообщества, призванные урегулировать кризис, порожденный распространением коронавируса.

"Будет потребность в большем [объеме таких финансовых средств]. Это точно. Насколько большем, будет зависеть от того, до какой степени эффективными окажутся [принимаемые экстренные] меры и как быстро отступит вирус", - подчеркнула Георгиева.

В своем вступительном слове она приветствовала принимаемые "многими странами <...> чрезвычайные политические меры, включая налогово-бюджетные шаги в объеме порядка $8 трлн, а также вливания ликвидности центральными банками, превышающие $6 трлн". "Однако ввиду серьезности кризиса потребуются существенные дальнейшие усилия", - заявила руководитель МВФ.

Выпуск "коронабондов"

Глава европейского департамента МВФ Пол Томсон сообщил, что выпуск "коронабондов" (совместных государственных облигаций стран - членов Европейского валютного союза) пока не рассматривается, так как фискальные последствия, нанесенные пандемией отдельным странам ЕС, еще не просчитаны.

"Слишком рано вмешиваться в это [рассматривать выпуск "коронабондов"], потому что мы просто не знаем масштабов увеличения государственного долга. Это в большой степени зависит от того, сколько времени потребуется, чтобы получить контроль над пандемией", - пояснил он.

Томсон отметил, что важно понимать, как страны EC, включая те, у которых уровень задолженности относительно высокий, могут получить необходимую поддержку, не дестабилизируя рынок. Он добавил, что анонсированные пакеты на €500 млн 25 странам для погашения долгов - правильное решение. В свою очередь "коронабонды" - это один из инструментов привлечения средств.

Как ранее отмечал Handelsblatt, в ЕС ведется обсуждение создания фонда на €1,5 трлн для восстановления экономики после пандемии коронавируса. В качестве инструмента, который позволил бы странам ЕС привлекать подобные деньги, Еврокомиссия разработала проект так называемых общеевропейских бондов социальной стабильности, которые в Брюсселе уже прозвали "коронабондами". Их принципиально новым аспектом станет тот факт, что гарантировать эти займы должны будут все без исключения страны Евросоюза, то есть условия для получения займов будут одинаковыми.

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