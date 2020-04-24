Ученые назвали полезный для сердца способ приготовления кофе

Ученые Гетеборгоского университета в Швеции определили лучший способ заваривания кофе, который помогает продлить жизнь. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщает European Journal of Preventive Cardiology.

По мнению исследователей, фильтрованный кофе помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, он является самым безопасным для употребления.

Ученые провели эксперимент на 508 тысячах 747 людях в возрасте от 20 до 49 лет. За их состоянием следили на протяжении 20 лет. За это время из добровольцев умерли 46 461 человек, при этом 12 621 — от сердечно-сосудистых заболеваний, включая шесть с лишним тысяч случаев инфаркта.

Оказалось, что среди тех, кто употреблял фильтрованный кофе, риск общей смерти был на 15% ниже, чем среди тех, кто кофе не пил. Напиток уменьшал риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 12% среди мужчин и на 20% среди женщин. Самая низкая смертность была среди потребителей от 1 до 4 чашек фильтрованного кофе в день.