WP сообщила о получении хакерами доступа к облачному сервису Microsoft

В ходе недавних кибератак, ответственными за которые Вашингтон считает российских хакеров, была скомпрометирована электронная почта минимум одной частной компании и данные клиентов Microsoft cloud, сообщает газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Собеседники издания полагают, что хакеры получили доступ к материалам через неустановленного корпоративного партнера Microsoft, управляющего доступами к облачным сервисам. По сообщению газеты, также была взломана электронная почта некой компании в частном секторе, название которой не указано.

В Microsoft факт взлома отрицают.

"Мы до сих пор не выявили никаких уязвимостей или следов взлома продукта Microsoft или облачных сервисов", - заявил Джефф Джонс, старший директор Microsoft по коммуникациям.