Гутерриш и Джонсон обсудили вопросы экологии и пандемии на саммите G7

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на полях саммита Группы семи (G7), который проходит в английском городе Карбис-Бэй, обсудили необходимость сокращения странами выбросов углекислого газа и вопросы борьбы с пандемиями. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в субботу канцелярия главы британского правительства.

"Лидеры обсудили планы по проведению 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которую позднее в этом году проведет Великобритания. Они согласились, что страны должны активизироваться и взять на себя амбициозные обязательства по сокращению выбросов углекислого газа и поэтапному отказу от использования угля", - говорится в коммюнике Даунинг-стрит, 10.