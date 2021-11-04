Ученые прогнозируют увеличение вредных выбросов в ближайшее время

Объемы выбросов парниковых газов в 2021 году вырастут примерно на пять процентов и вернутся уровень, который был зафиксирован до начала пандемии коронавируса. Результаты исследования представлены в журнале Earth System Science Data, передает Trend со ссылкой на Ленту.Ru.

Один из ученых, проводивших исследование, профессор Эксетерского университета в Великобритании Пьер Фридлингштайн заявил, что увеличение вредных выбросов в ближайшее время до прежних показателей говорит о возвращении к «старой углеводородной экономике».

Фридлингштайн и его коллеги по международному проекту Global Carbon спрогнозировали, что основное увеличение выбросов придется на четыре источника. Предполагается, что выбросы в США и ЕС вырастут примерно на 7,6 процента в этом году, а в Китае и в Индии — на 4 и 12,6 процента, соответственно. При этом в других странах мира показатели не превысят уровень 2019 года.

«Тех инвестиций в зеленый сектор, которые были заложены в планы по восстановлению экономики многих стран после пандемии, оказалось явно недостаточно для того, чтобы избежать резкого роста выбросов», — подчеркнул исследователь.

Стремительное возвращение объемов выбросов к прошлым показателям, по мнению Фридлингштайна и его коллег, вызывает вопросы, сможет ли человечество удержать глобальное потепление на отметке в 1,5 градуса по Цельсию к концу 21 века.