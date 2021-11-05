Boeing выплатит $225 млн акционерам по делу о неполадках в лайнерах 737 MAX

Руководство американского авиастроителя Boeing договорилось о мировом соглашении со своими акционерами по ситуации, спровоцированной неполадками в самолетах Boeing 737 MAX. Как сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, компания выплатит своим вкладчикам порядка $225 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, в рамках соглашения руководство введет позицию омбудсмена по внутренним вопросам, а также назначит еще одного члена совета директоров с опытом работы в области авиационной безопасности.

Ожидается, что подписанное соглашение будет направлено на одобрение в суд уже в пятницу.