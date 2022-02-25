Украина заявила о гибели 13 пограничников на острове Змеиный в Черном море
На острове Змеиный погибли 13 украинских пограничников, которые отказались сдаться российским войскам.
Как сообщает Trend со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил в Фейсбуке советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Укринформ.
По его словам, российский корабль предложил гарнизону острова Змеиный сдаться. После отказа начался ракетный артиллерийский удар, в результате чего и погибли 13 украинских пограничников.
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