Украина заявила о гибели 13 пограничников на острове Змеиный в Черном море

На острове Змеиный погибли 13 украинских пограничников, которые отказались сдаться российским войскам.

Как сообщает Trend со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил в Фейсбуке советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Укринформ.

По его словам, российский корабль предложил гарнизону острова Змеиный сдаться. После отказа начался ракетный артиллерийский удар, в результате чего и погибли 13 украинских пограничников.