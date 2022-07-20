В Ираке нашли руины одной из "затерянных крепостей" Парфянского царства

Иракские и немецкие археологи обнаружили в иракском Курдистане развалины античного города, который, предположительно, является Натунией, крупной горной крепостью королевства Адиабена, одного из вассалов Парфянского царства. Об этом в среду сообщила пресс-служба Гейдельбергского университета, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Одно из имен этого города, Натуниссарокерта, представляет собой объединение имени царя Натуниссара и древнеперсидского слова, обозначавшего крепость. Изученный нами город вполне подходит под это определение. В его постройку и инфраструктуру были вложены существенные ресурсы, что указывает на его важную роль в управлении страной", - заявил научный сотрудник Гейдельбергского университета (Германия) Майкл Браун, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Адиабена представляла собой одно из античных государств, существовавших на территории северной Месопотамии во вторую половину первого тысячелетия до нашей эры. Изначально она была одним из регионов Ассирии, однако во втором столетии до нашей эры стала одним из ключевых союзников и вассалов Парфянского царства вплоть до завоевания Адиабены легионами Римской империи.

Большие споры среди историков, как отмечает Браун, вызывает то, где располагалась и существовала ли в принципе одна из крупных крепостей Адиабены, город под названием Натуния на Капросе или Натуниссарокерта. Единственные упоминания этого имени встречаются на уникальных монетах, найденных еще в 1955 году в древнеармянском городе Нисибис, который долгое время находился под властью Адиабены.

Браун и его коллеги открыли возможное положение Натунии во время раскопок, которые немецкие и иракские археологи уже несколько десятилетий проводят на территории гор Загрос, где располагались северные регионы Адабиены. Еще в 2009 году ученым удалось обнаружить в течении реки Капрос, в местечке Рабана-Меркулы, развалины крупной древней крепости, расположенной высоко в горах.