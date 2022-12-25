В КНР назвали отношения республики с Россией крепкими, как монолит

Китайско-российские отношения крепкие, как монолит, и не меняются под воздействием неустойчивой международной конъюнктуры. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел Китая Ван И, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Отношения, поддерживаемые между КНР и Россией, тверды, как монолит. Они не подвержены вмешательству и провокациям, им не страшны крупные изменения конъюнктуры", - подчеркнул он, выступая на симпозиуме, посвященном китайской дипломатии.

Как уточнил глава МИД Китая, сотрудничество Пекина и Москвы не антагонистично и не нацелено на какую-либо третью сторону. "КНР и Россия твердо выступают против гегемонии и против новой холодной войны", - добавил он.

Ван И отметил, что Китай и РФ активно продвигают двустороннее сотрудничество, учитывающее взаимные стратегические интересы и опирающееся на обоюдное доверие. Он напомнил, что китайско-российский товарооборот приближается к отметке $200 млрд в год. Министр также указал на расширение взаиморасчетов в национальных валютах при осуществлении торговли между КНР и Россией, указав на важность крупных двусторонних проектов, реализуемых совместными усилиями.