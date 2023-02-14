Режим ЧП объявили во всей Новой Зеландии после тропического циклона "Габриэль"

Власти Новой Зеландии распространили действие режима чрезвычайного положения на всю территорию страны для ликвидации последствий тропического циклона "Габриэль". Об этом сообщил во вторник министр управления чрезвычайными ситуациями Киран Макэналти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительство Новой Зеландии объявило чрезвычайное положение в стране, чтобы организовать ликвидацию последствий циклона "Габриэль" (прошел над территорией страны 13 февраля). Это третий случай в истории Новой Зеландии, когда такой режим действует по всей стране", - указал министр в заявлении, опубликованном на сайте правительства.

По словам главы ведомства, мера позволит властями оказать необходимую поддержку наиболее пострадавшим от стихии регионам, предоставив им дополнительные ресурсы, и определить перечень срочных мер для ликвидации последствий.

Ранее чрезвычайное положение было объявлено на большей части Северного острова Новой Зеландии. Из-за "Габриэля" около 18,5 тыс. домов в крупнейшем городе страны Окленде и окрестностях остались без электроэнергии и связи, было приостановлено движение общественного транспорта, пригородных поездов и работа аэропорта. Большинство школ в регионе, детские сады, библиотеки и спортивные учреждения закрыты.