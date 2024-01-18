$17 трлн превысил ВВП Китая в 2023 году

БАКУ /Trend/ - Валовый внутренний продукт (ВВП) Китая вырос на 5,2% в 2023 году, составив $17,71 трлн.

Об этом в среду сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) Китая, передает Trend со ссылкой на Kazinform.

Согласно данным ГСУ, ВВП КНР достиг 126,06 трлн юаней (около $17,71 трлн) в 2023 году.

Директор Государственного статистического управления Китая Кан И в ходе брифинга сообщил, что несмотря на внешнее давление и внутренние трудности, Китай достиг целей, поставленных на 2023 год, и зафиксировал оживление и улучшения в экономике.

Комментируя социально-экономическую ситуацию в Китае, он отметил, что «нынешние внешние условия остаются сложными и суровыми, внутренний платежеспособный спрос недостаточен, в некоторых отраслях наблюдается избыток мощностей, социальные ожидания слабы, а риски и скрытые опасности остаются высокими, поэтому еще предстоит преодолеть ряд трудностей и проблем, чтобы подтолкнуть экономику Китая к дальнейшему подъему».

В 2023 году добавленная стоимость в промышленности Китая выросла на 4,6% в годовом исчислении. Рост инвестиций в основные фонды зафиксированы на уровне 3%, а объем розничной торговли вырос на 7,2% в годовом исчислении. При этом общий объем розничной торговли потребительскими товарами в 2023 году достиг 47,15 трлн юаней (около $6,63 трлн).

Средний уровень безработицы в прошлом году составил 5,2%. В 2023 году общее число рабочих-мигрантов из сельских районов выросло на 1,91 млн, составив 297,53 млн человек. Их среднемесячный доход вырос на 3,6% до 4780 юаней (около $672).