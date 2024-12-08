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Премьер-министр готов передать власть — СМИ

В мире Материалы 8 декабря 2024 07:53 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - На фоне наступления сил оппозиции подразделения сирийской армии покидают центр столицы Дамаска.

Как сообщает Trend со ссылкой на телеканал Al-Jazeera, оппозиционные силы достигли площади Омейядов в центре Дамаска и захватили штаб-квартиру государственного сирийского телевидения.

Премьер-министр Сирии Мохаммад Гази аль-Джалали заявил, что готов сотрудничать с любым руководством, выбранным народом, и передать власть мирным путем.

По информации агентства Reuters, президент Сирии Башар Асад покинул столицу Дамаск на фоне последних событий в стране. Его самолет направился в неизвестном направлении.

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