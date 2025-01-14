Зеленский и Макрон обсудили возможность размещения французских военных контингентов в Украине

БАКУ /Trend/ - Президент Украины Володимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает Trend.

Зеленский проинформировал о текущих оборонных потребностях Украины, среди которых системы ПВО разных типов и высокоточные дальнобойные средства. Он также предложил Франции принять участие в финансировании украинского производства оружия и закупке артиллерийских снарядов.

Зеленский и Макрон договорились встретиться в ближайшее время и поручили командам запланировать ряд контактов на разных уровнях, чтобы скоординировать совместные с партнерами шаги по достижению справедливого мира и наработке действенных гарантий безопасности. В частности, как один из возможных вариантов была обсуждена французская инициатива по размещению военных контингентов в Украине, а также практические шаги по ее реализации, расширению и привлечению других стран.